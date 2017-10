Deux études notariales perquisitionnées

PAPEETE, le 16 octobre 2017 - Ce matin, deux magistrats ainsi que plusieurs enquêteurs de la DSP ont effectué des perquisitions au sein des études notariales de Me Bruggmann et de Me Clémencet.



Ce matin, les enquêteurs de la DSP, sous l'autorité du parquet, ont effectué des perquisitions dans les études des notaires Bernard Bruggmann et Philippe Clémencet. Si l'on ignore encore le motif de ces interventions, l'on sait que les policiers ont saisi des documents de comptabilité.



Pour mémoire, la société civile professionnelle "office notarial Bernard Bruggmann et Alexandre Yao, notaires associés" est titulaire d'un office notarial en résidence à Papeete, par suite d'un arrêté en Conseil des ministres du 31 août 2017. Auparavant, Me Alexandre Yao était notaire salarié à l'étude Bruggmann.