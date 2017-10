Deux études notariales en cours de perquisition

PAPEETE, le 16 octobre 2017 - Depuis 8 heures lundi, deux magistrats, accompagnés de plusieurs agents de la DSP, ont investi les études notariales de Me Bruggmann et Me Clémencet pour y effectuer des perquisitions.



Pour mémoire, la société civile professionnelle "office notarial Bernard Bruggmann et Alexandre Yao, notaires associés" est titulaire d'un office notarial en résidence à Papeete, par suite d'un arrêté en Conseil des ministres du 31 août 2017. Auparavant, Me Alexandre Yao était notaire salarié à l'étude Bruggmann.



Les perquisitions sont en cours.