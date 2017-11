Deux détenus de la prison de Nouméa en cavale

Nouméa, France | AFP | lundi 19/11/2017 - Dix prisonniers ont tenté de s'évader ce week-end de la prison de Nouvelle-Calédonie dont deux sont toujours en cavale et sont activement recherchés, ont indiqué lundi la police et la gendarmerie.



Des avis de recherche ont été émis pour retrouver Calixte Kaichou, 24 ans, et Brandon Taramoin, 19 ans, qui sont tous deux originaires de la commune de Canala (nord-est de la Grande-Terre).

Incarcérés pour vols et vols de voiture à la prison du Camp Est, les deux hommes, notamment le plus âgé également mis en cause dans des violences avec arme, sont considérés comme dangereux.

Samedi après-midi, lors de la promenade, dix détenus ont tenté d'escalader les murs d'enceinte pour se faire la belle, à l'aide "de draps, de cordes et d'un grappin confectionné avec des pièces de ventilateur", selon une source proche de l'enquête.

Sept détenus ont été rapidement rattrapés par le personnel du centre pénitentiaire et la police. Un autre a été interpellé dans un quartier de Nouméa durant la nuit de samedi à dimanche.

La police et la gendarmerie sont mobilisées pour retrouver les deux fuyards, qui portent des tatouages sur le visage.