Deux cas de dengue 2 : la lutte s'organise

ARUE, le 14 février 2017. Deux joueurs de football venus du Vanuatu sont atteints de dengue de type 2. Une campagne de désinsectisation a débuté ce mardi matin.



Deux joueurs de football du Vanuatu venus participer aux qualifications pour la coupe du monde des moins de 17 ans ont été diagnostiqués ce mardi matin atteints de la dengue de type 2. La menace est à prendre très au sérieux puisque ce type a sévi en Polynésie française pour la dernière fois en 1997. Toutes les personnes qui sont âgées de moins de vingt ans et les nouveaux arrivants sont donc susceptibles -plus que les autres- d'être atteints par cette dengue qui vient de faire un mort en Nouvelle-Calédonie.



Les deux joueurs de football du Vanuatu ont été mis en quarantaine sous moustiquaire. Les deux jeunes garçons étaient hébergés au fare amuiraa Betelehema, à proximité du musée James Norman Hall.



Le rayon d'action du moustique porteur de cette dengue est d'une centaine de mètres. Il ne pique que le jour et de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi.



La mairie de Arue a mis en oeuvre son "plan d'action en étroite collaboration avec le centre de l'hygiène et de la salubrité publique", indique la commune. A 13 heures, une réunion a été organisée à la mairie pour définir le rôle de chacun dans la lutte antivectorielle. "S'il est admis que la meilleure mesure est préventive (élimination des gîtes potentiels que sont les fosses septiques mal isolées, les gouttières non nettoyées, les sous-pots...), la protection passe par les répulsifs classiques pour éviter de se faire piquer."



Depuis 13 h 30, dans un rayon de cent mètres, trois équipes municipales tournent pour prévenir les résidents un à un. En leur absence, un flyer d'information est glissé dans leur portail. Les présents sont informés de vive voix et pouvaient, s'ils le désiraient, bénéficier de la pulvérisation d'un produit bio par un agent municipal sur des gîtes potentiels. Ce jeudi, à 6 heures, un véhicule avec un large pulvérisateur va passer dans tous les quartiers concernés pour tuer les moustiques. Il est conseillé de laisser ses fenêtres ouvertes, mais de couvrir, bien entendu, nourriture, aquarium, etc.



Cette opération de pulvérisation opérée par le Pays sera renouvelée le 15, 20, 23 et 27 février. Les services du Pays s'emploient également à traiter toutes les zones fréquentées par les deux joueurs de football porteurs de la dengue.



La commune de Arue appelle également ses habitants à bien supprimer à les gîtes à moustiques chez eux. "Il est aussi important de se protéger par des sprays, des moustiquaires ou des tortillons contre les moustiques", souligne la commune de Arue.