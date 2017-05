Deux bergers de Fatima canonisés par le pape devant 500 000 fidèles

Deux petits bergers portugais, Francisco Marto et sa sœur Jacinta, ont été déclarés saints samedi par le pape François devant une foule de 500.000 fervents pèlerins réunis dans la ville-sanctuaire de Fatima, où la Vierge serait apparue il y a tout juste cent ans.



Lors d'une messe célébrée sous un ciel nuageux au pied de la Basilique Notre-Dame du Rosaire, le souverain pontife a prononcé la rituelle formule de canonisation en portugais, sous les applaudissements des fidèles émus, dont certains en pleurs.



Environ 400.000 pèlerins étaient alors massés sur l'esplanade comble du sanctuaire, alors que des dizaines de milliers ont dû se contenter d'écrans géants dans les rues adjacentes de cette bourgade du centre du Portugal.



Au total, un demi-million de croyants ont assisté à la messe de samedi, autant que lors de la visite du pape Benoît XVI en 2010, selon une estimation des autorités portugaises citée par le Vatican.



Notre-Dame de Fatima est "un manteau de lumière" protégeant les catholiques, a déclaré dans son homélie le pontife argentin, qui voue une grande dévotion à la Vierge.



"Nous avons comme exemples devant les yeux Saint François Marto et Sainte Jacinthe", qui par leur foi ont eu "la force de surmonter les contrariétés et les souffrances", a-t-il souligné, à propos des enfants morts de la grippe espagnole en 1919 et 1920.



Après avoir salué une dernière fois la foule en liesse, qui agitait des mouchoirs blancs et des drapeaux de pays du monde entier en le voyant retraverser la vaste esplanade sur sa papamobile, François est monté à bord de l'avion qui devait le ramener à Rome. L'appareil a décollé vers 15H53 (14H53 GMT) de la base aérienne de Monte Real.



- Visions et miracles -



Luisa Pacheco, une couturière portugaise de 48 ans, a dû dormir dans sa voiture pour assister de près à la canonisation des voyants. Mais son sacrifice n'a pas été vain: "ce sont nos petits bergers à nous, ça signifie tout pour nous".



Pour Pedro Pestana, un avocat de 46 ans, "tout ce qui entoure le sanctuaire est un mystère" et "si Fatima n'existait pas, l'histoire de la religion au Portugal ces cent dernières années serait complètement différente".



En 1917, dans le contexte tragique de la Première Guerre mondiale et d'un gouvernement portugais anticlérical, Francisco (9 ans), Jacinta (7 ans) et leur cousine Lucia dos Santos (10 ans), bergers pieux et illettrés d'un village isolé, affirmèrent que Marie leur était apparue à six reprises tous les 13 du mois, à partir de mai.



Les enfants furent considérés par les autorités locales comme des perturbateurs de l'ordre public, au point d'être mis brièvement au cachot, avant d'être libérés sous la pression populaire.



Les apparitions de la "dame en blanc", vues seulement par les trois petits paysans, furent ensuite accompagnées de phénomènes insolites constatés le 13 octobre par une foule de 50.000 à 70.000 curieux évoquant une "danse du soleil".



Miracle ou hallucination collective renforcée par un phénomène naturel? Les avis divergent dans l'Eglise. L'épisode sera en tout cas suffisamment décisif pour que l'Eglise déclare en 1930 les apparitions dignes de foi et autorise le culte de Notre-Dame de Fatima.



Si les apparitions racontées par les bergers ne constituent pas un dogme auquel doivent croire tous les catholiques, leur canonisation est une consécration suprême.



- Trois secrets -



Les parents d'un jeune garçon brésilien ont raconté jeudi à Fatima l'histoire de son rétablissement éclair, attribué aux bergers, après une grave chute, le second "miracle" nécessaire à leur canonisation.



L'Eglise catholique reconnaît, comme les autres religions, une place au surnaturel. En commençant par la vie de Jésus, jalonnée de nombreux miracles.



La reconnaissance d'autres apparitions ou guérisons inexplicables suit une procédure longue et prudente, pour ne pas porter atteinte à la crédibilité de l'Eglise.



Francisco et Jacinta sont morts jeunes, mais leur cousine Lucia vivra jusqu'à 97 ans avec pour mission de divulguer à l'Eglise le message composé de trois secrets "prophétiques" que lui aurait confié Marie.



Son procès en béatification a débuté en 2008, trois ans après sa mort. Le Saint-Siège s'est longtemps montré extrêmement frileux sur les nombreux écrits de l'unique survivante, vite éloignée de Fatima et qui deviendra une religieuse carmélite.



Le dernier secret de Notre-Dame de Fatima fut même consulté en 1959 et en 1965 par deux papes, qui s'empressèrent de remettre le texte à l'abri dans les archives secrètes du Vatican!



Il ne fut divulgué qu'en 2000, en même temps que la béatification des deux petits bergers par le pape Jean-Paul II, venu trois fois à Fatima. Pour le pontife polonais, le secret annonçait l'attentat perpétré contre lui sur la place Saint-Pierre à Rome, le 13 mai 1981.