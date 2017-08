Deux ans après, la dératisation des Actéon-Gambier est un succès

Et les plus heureux, outre les oiseaux, sont les habitants des îles voisines : "Sans les rats, la production de coprah plus que doublé en 2016, une source de revenus considérable pour ces communautés isolées" indique Père Joël Auméran, Vicaire général pour l'Église catholique. "La protection de la nature de nos îles est une base de la culture polynésienne et c’est important pour l'Église catholique. Cette immense contribution à l’amélioration de la vie des habitants assure la pérennité de cette restauration écologique de nos îles. Elles resteront vierges de prédateurs, un héritage que les Pa’umotu laisseront pour des générations à venir."



UN BUDGET DE 100 MILLIONS DE FRANCS POUR ÉRADIQUER LE RAT NOIR



Arriver à ce résultat n'aura pas été facile. Il aura fallu combiner les ressources, expertises, équipements et compétences logistiques d'une coalition d'ONG locales et internationales. Il s'agit de BirdLife International, de la SOP-Manu (partenaire de BirdLife en Polynésie française) et de Island Conservation. Il aura aussi fallu le support du gouvernement de Polynésie française, de propriétaires terriens et encore d'autres partenaires et volontaires locaux. Les équipes qui ont traité les six îles concernées par une combinaison de lâcher de poison par hélicoptère et d'un travail de fourmie sur le terrain ont voyagé plus de 1 500 km dans ces six des îles particulièrement reculées des îles Actéon (Tuamotu-Est) et des Gambier : Vahanga , Tenarunga, Temoe, Kamaka, Makaroa et Manui.



Une nouvelle mission en avril 2017 est retournée sur place avec les experts de toutes les ONG concernées, et a constaté que la mission avait été un succès sur cinq des six îles. Manu explique que "le traitement n'a pas marché à Kamaka, probablement parce que la densité était trop importante, donc le raticide n'a pas pu toucher le sol partout. Et comme la nature était luxuriante, les rats, particulièrement les femelles avec des petits, avaient largement de quoi se nourrir sans toucher aux appâts." Mais cinq sur six est considéré comme un excellent résultat par rapport aux autres expériences de ce type à travers le monde.



Et heureusement que ça a marché parce que le projet a nécessité des années de planification et de collecte de fonds, dont un partenariat avec Rovio et son jeu Angry Birds. Il a impliqué neuf permis, 165 heures de vol d'hélicoptère, trois embarcations transportant des centaines de tonnes d’équipement et du matériel donné par les partenaires Bell Laboratoires et Tomcat, et 31 personnels de six pays qui ont enduré des conditions météorologiques et maritimes difficiles pendant des voyages de 12 jours aller, 12 jours retour vers ces îles.



POURQUOI TANT D'EFFORTS POUR SIX ÎLES INHABITTÉES ?