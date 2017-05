Deux Tahitiens lancent un magazine pour tout le Pacifique

"La majorité des habitants de la région parlent anglais, et ici aussi une bonne proportion de la population parle cette langue. C'est celle qui touche le plus de monde dans le Pacifique. D'ailleurs, on cherche des rédacteurs anglophones. C'est une invitation à tous ceux qui partagent le même désir de se rapprocher les uns des autres à travers le Pacifique malgré les distances, de construire un avenir de partage culturel et de solidarité. Si ça vous parle et si vous voulez collaborer d'une façon ou d'une autre, vous êtes les bienvenus. On peut nous contacter sur notre page Facebook, PacificansMagazine."

"les liens peuvent sembler faibles entre un Papou et un Hawaiien. Mais ce qui les rapproche, c'est justement de se sentir appartenir à cet océan plus qu'à un pays. On ne fait pas partie d'une grande terre, on a tous l'impression que notre identité est mal définie. Mais il y a encore ce souvenir des nombreux échanges qu'il y a eu à travers tout le Pacifique. Ils ont laissé des traits culturels communs, du Japon jusqu'aux côtes de l'Amérique du Sud. On le voit dans l'art par exemple, ou le rapport à la famille. Et l'idée, c'est de retrouver ce qui nous uni. Avant, c'était les pirogues et la langue, aujourd'hui c'est le reggae, les tatouages, ce que l'on mange, la renaissance de nos cultures traditionnelles…"

"Quand nous avions lancé U'i Maita'i, nous avions rapidement développé un message très personnel dans les articles. Cette idée que l'on peut dépasser les frontières et fédérer un sentiment d'appartenance à travers tout le Pacifique. Nous venons de cultures différentes, mais nous sommes tous unis par les vagues qui roulent sur nos rivages !"

C'est un duo de nos îles qui est à l'origine de ce projet. Deux Polynésiens francophones, mais qui écrivent dans la langue de Shakespeare. Taema Cunéo, qui a créé le site et y rédige des articles (dont le témoignage sur Vaiana, la légende du bout du monde), nous explique pourquoi ce projet est en langue anglaise :Taema est un "demi" né à Tahiti, et son associé, Jacques, est un popa'ā né à Papeete. Ils ont tous les deux beaucoup voyagé dans la région et sont passionnés par les liens qui unissent encore nos pays, malgré les changements introduits par la colonisation. Pour Taema,Des thèmes qui étaient déjà présents dans la précédente initiative des deux cofondateurs, un petit magazine culturel "positif" consacré à Tahiti, nommé U'i Maita'i. Le magazine n'a publié qu'un seul numéro papier, mais les entrepreneurs n'ont pas renoncé à leur idée. Taema nous explique le cheminement :>>> Suivez Pacificans sur sa page Facebook