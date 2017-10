Détournements de fonds à la MFR de Huahine

PAPEETE, le 17 octobre 2017 - Cinq individus comparaissaient, ce matin, devant le tribunal correctionnel de Papeete pour des faits de « détournement de fonds ». Les faits se seraient déroulés entre 2008 et 2012. Tous étaient employés, à titre bénévole pour deux d’entre eux, par la Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation (MFREO) de Huahine.



C’est une affaire dont le procureur de la République a souligné le caractère «effarant». Ce matin, cinq individus devaient comparaître devant le tribunal correctionnel de Papeete. Deux d’entre eux ayant « confondu » les dates du procès, seuls trois prévenus étaient présents pour répondre de faits de « détournement de fonds. »



L’affaire émerge en novembre 2014 lorsque le procureur de la République reçoit un courrier du vice-président de la MFREO de Huahine. Dans cette lettre, ce dernier indique avoir mis la main sur des factures de commerçants acquittées par la structure qu’il dirige, « il me semble que le personnel a pris de mauvaises habitudes et se sert en toute impunité dans les caisses de la MFREO. » Le parquet diligente alors une enquête au terme de laquelle cinq individus, dont le président bénévole et la directrice de l’association, sont poursuivis pour avoir détourné les fonds de la MFREO à des fins personnelles. Les gendarmes découvrent, en effet, que l’argent destiné à un organisme chargé d’une mission de service public est utilisé par les employés de ce dernier pour acheter du pain, de l’essence, du matériel de bricolage et faire des courses au supermarché du coin. Et ce, pour des centaines de milliers de Fcfp sur une période allant de 2008 à 2012.



Rappelons que les Maisons Rurales Familiales (MRF) sont des « établissement scolaires qui proposent des formations en vue d'une professionnalisation dans les secteurs agricoles ou des services. Elles ont été créées sous le statut d’association (loi de 1901), un régime qui leur permet de conserver une plus grande autonomie. » Au nombre de huit en Polynésie, elles bénéficient de subventions du Pays.