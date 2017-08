Desserte maritime : les tāvana des Raromatai veulent passer outre la décision de l'autorité de la concurrence

PAPEETE, le 2 août 2017 - En mars denier, le gendarme de la concurrence a autorisé le rachat des Taporo par la société Emar à certaines conditions, ce qui entraîné l'abandon du projet. Une décision qui passe mal auprès des élus des Iles-Sous-le-vent qui voyait là une opportunité de développer le transport entre leurs îles. Ils demandent au gouvernement d'agir afin que le rachat puisse se faire sans condition.



Le lobbying des maires des Raromatai portera-t-il ses fruits? Ce mardi, les tāvana de la communauté de communes de Hava'i se sont réunis avec le haut-commissaire et des membres du gouvernement. Objectif de la réunion : évoquer la situation du transport interinsulaire aux Iles-sous-le-Vent. En décembre dernier, la communauté de communes a récupéré la compétence du transport entre les îles. Depuis, les élus s'affairent à améliorer les liaisons entre Huahine, Raitea, Taha'a, Bora Bora et Maupiti. Primordial pour les élus, le développement du transport entre les îles dépend cependant d'un investisseur privé.



La société Emar (groupe Martin présidé par Jean-Pierre Fourcade) a manifesté son intérêt de racheter les sociétés compagnie française maritime de Tahiti (CFMT) et Vaipihaa. Celles-ci exploitent quatre navires : les Taporo VI et VII entre Tahiti et les Îles Sous-le-Vent, le Taporo VIII entre Tahiti et les Tuamotu Centre, entre Tahiti et les Tuamotu Est et entre Tahiti et les Gambier et le Taporo IX entre Tahiti, les Tuamotu Ouest et les Marquises. La société Emar possède quant à elle deux navires : le Hawaiki Nui en service entre Tahiti et les Îles Sous-le-Vent et le Nuku Hau en service entre Tahiti et les Tuamotu Centre, Est et les Gambier.



Les élus de la communauté de communes de Hava'i ont été séduits par le projet et l'ont soutenu dès le début. "Aujourd'hui, Maupiti est la commune la plus pénalisée dans le secteur des transports, décrit Woullingson Raufaore, maire de Maupiti et vice-président en charge des transports à Hava'i. Un investisseur s'est engagé par écrit, à racheter des bateaux pour le transport de fret et un ferry pour transporter des passagers."