Des professionnels de retour sur les bancs du lycée

MAHINA, le 10 mars 2017 - Techniciens et artisans ont suivi deux journées de formation au lycée professionnel de Mahina. Cet événement devrait être reconduit de manière régulière.



Ils sont issus des petites et moyennes comme des grandes entreprises. Une trentaine de techniciens et d'artisans de Tahiti et Moorea sont retournés sur les bancs de l'école pendant deux jours. Au lycée professionnel de Mahina, ils ont suivi une formation pour appréhender les nouvelles technologies et se former à la protection de l'environnement. "De nombreuses personnes présentes aujourd'hui sont de bons professionnels mais ont besoin de remettre à jour leurs compétences et leurs connaissances , explique Fabrice Labarrere, professeur en énergétique au lycée professionnel de Mahina. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons mis en place ce forum de formation. Il faut aussi que l'on soit moteur…"



Une plate forme technologique à pu voir le jour notamment grâce au matériel Mitsubishi Electric dernière technologie dont la société Yune Tung a doté le LP de Mahina. Deux sessions de 48 heures ont été organisées par le lycée. Près d'une cinquantaine de personnes y ont participé. Au cours de ces journées, cours théoriques et pratiques se sont succédé. Les techniciens ont pu mettre à l'œuvre ce qu'ils venaient de voir sur les machines de l'établissement. Un professionnel d'Australie a fait le déplacement pour l'occasion. Les cours sont donc dispensés en anglais. "C'est une ouverture sur le monde extérieur, c'est très intéressant. Dans nos métiers aujourd'hui, l'anglais est devenu indispensable et il faut que les élèves le comprennent" , insiste le professeur en énergétique.



Outre la formation, cette coopération sonne un peu comme une opération séduction des professionnels du secteur. "L'idée est d'assumer notre rôle. Tout le monde y gagne" , ajoute le proviseur de l'établissement Vincent Baron. " Les élèves du LP de Mahina seront les premier bénéficiaires de cette plate forme technologique, lieu d’échange et de transfère de compétences et de savoirs entre les professionnels, les professeurs et les élèves." Une formation gagnant-gagnant car les techniciens formés aujourd'hui sont les tuteurs des élèves de demain. Cette initiative permet aussi de faciliter les relations entre l'établissement et les entreprises.



A la fin de leur journée de formation, les techniciens ont pu remplir un questionnaire pour y exprimer leurs attentes. Car cette plateforme de formation est loin d'être un "one-shot". L'expérience devrait être reconduite plusieurs fois par an. Le lycée professionnel de Mahina a signé une convention de partenariat avec l'entreprise Yune Tung et un organisme de formation. L'établissement, le seul à dispenser une filière "froid" en Polynésie française, entend bien jouer un rôle moteur dans ce domaine.