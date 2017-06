Des producteurs japonais de shochu pour la première fois à Vinexpo

Bordeaux, France | AFP | mercredi 21/06/2017 - Des producteurs de shochu, un alcool traditionnel du Japon, sont pour la première fois présents sur le grand stand de l'Association des producteurs japonais de saké et de shochu à Vinexpo Bordeaux.



En tout 28 producteurs, poussés par les autorités japonaises à exporter, sont présents à ce grand salon international des vins et spiritueux.



"Tout le monde a son stand, l'Espagne, l'Allemagne, la Californie... et cela n'a jamais été fait pour le shochu. Notre présence ici est d'attirer davantage l'attention internationale", a déclaré à l'AFP Hiromi Iuchi, manager au sein de l'association qui est pour la première fois à Vinexpo.



Comme le whisky ou la vodka, le shochu est un alcool distillé. Il est fait à partir de céréales et tubercules (riz, patate douce, orge, sarrasin, sucre brun, etc.). Le saké japonais, du riz fermenté avec de l'eau, se distingue du saké chinois, dont le riz est distillé.



Les producteurs rivalisent de créativité pour attirer les consommateurs vers ces boissons traditionnelles revisitées avec par exemple du vin pétillant de saké ou de shochu, présenté sur le stand de Vinexpo.



Les exportations de saké à l'étranger représentent 15,6 milliards de yens (125,5 millions d'euros), soit 3% de la production. Les Japonais exportent surtout aux États-Unis, qui représentent 40 à 50% des exportations, puis à Honk Kong, Corée du Sud et Taïwan.



Moins de 1% du shochu est exporté, soit 1,9 milliard de yens (15 millions d'euros), principalement aux Etats-Unis suivis par la Chine et Hong Kong, selon l'association qui regroupe la quasi-totalité des producteurs, soit 700.000 personnes.