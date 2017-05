Des pirogues à voile pour la Tahiti Pearl Regatta

Une flottille d'une cinquantaine de bateaux, soit à peu près 300 personnes, se déplaceront entre Raiatea, Huahine et Taha'a pendant trois jours la semaine prochaine. Cette édition sera plus sportive que les années précédentes. En effet, des petits bateaux comme les Pulse 600 participeront à la course. Pour la première fois, des runs de vitesse seront organisés : les " runs de vitesse d'Uturo a", une course contre la montre qui se tiendra devant le quai du village d'Uturoa. "Pour nous, c'est important de faire monter la partie sportive. La présence cette années des petits bateaux, les pirogues à voile et les pulse poussent un peu le challenge. Avoir des lièvres qui vont courir vite sur l'eau, mais aussi des bateaux habitués qui chaque année préparent un peu mieux leurs bateaux, achètent des nouvelles voiles, du nouveau matériel spécialement pour la course."



Le parcours de cette année a été choisi par les participants à la régate. Chaque soir, une soirée à thème sera organisée. Une soirée locale se tiendra à Huahine le 25 mai, une soirée " Saint-Tropez " à Taha'a le 26 mai et enfin la soirée Sparkling se déroulera le 27 mai à Taha'a. Jeudi prochain, la team TPR et les associations locales ont également prévu des défis sportifs traditionnels. Ainsi râpage de coco, opération de tressage, course de vaa'a… seront à l'honneur à Huahine.