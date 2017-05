Des petits trafiquants d'ice condamnés à de la prison ferme

PAPEETE, le 9 mai 2017 - Pas besoin de trafiquer des centaines de grammes pour être condamné à de la prison ferme. Deux petits revendeurs de crystal meth, des consommateurs sans emploi ni formation, ont chacun écopé ce mardi d'une peine de 6 mois de prison ferme. Leur fournisseur, une femme qui ne s'est pas rendue à l'audience, a été condamné à 1 an de prison ferme.



L'affaire s'était décantée le 22 février 2017 vers minuit. Sur la base d'un appel anonyme, la police interpelle trois individus suspects, deux hommes et une femme, à l'intérieur d'un véhicule à l'arrêt. Les fouilles effectuées dans le véhicule et sur les trois comparses révèlent des pochons remplis de méthamphétamines, des pochons vides, des pailles, un agenda de commande mais également une clé de chambre d'un grand hôtel de la côte Est.



Une fois la chambre perquisitionnée, les services de police se rendent compte qu'ils viennent d'interrompre un trafic dont la suspecte semble être l'organisatrice principale. La vahine a en effet expliqué qu'elle achetait un gramme d'ice par mois, disposait de deux lignes téléphoniques pour ses affaires, d'un chauffeur ainsi que d'un "agent" de sécurité au cas où les transactions tourneraient mal.



Au regard des quantités évoquées, le trafic lui aurait rapporté environ 1 million de Fcfp de décembre 2016 jusqu'à son arrestation. Des revenus qui lui permettait d'assurer les dépenses courantes. Absente à l'audience, elle a été condamnée ce mardi à 1 an de prison ferme. Les deux petits revendeurs de crystal meth, des consommateurs sans emploi ni formation, ont chacun écopé d'une peine de 6 mois de prison ferme.