Des œuvres de l'artiste polynésien Tahe exposées à New York

NEW YORK, le 4 mai 2017 - Depuis le 26 avril et jusqu'au 7 mai, des œuvres de Tahe Drollet sont exposées à Manhattan, dans l'État de New York. Une belle promotion pour le fenua grâce au Polynésien qui continue ainsi à exporter son art, influencé notamment par la pop culture.





Tahe est un jeune homme talentueux, qui plus est déterminé. Il est l'un des rares Polynésiens à exporter son art au-delà de nos frontières. Les 14 et 15 mai 2016, il présentait déjà certaines de ses créations à l'exposition "Tokyo International Art Fair" (TIAF 2016), et notamment le splendide "Marquesian Vador" vendu à l'entreprise américaine Ripley's. Le mois suivant, il participait au "Street Art Fair Los Angeles". Figure de proue de la nouvelle vague, l'artiste local affectionne le "street art" et la pop culture, tout en revendiquant son appartenance à la culture polynésienne. Il a présenté ses réalisations à de nombreuses reprises au fenua, surtout à la galerie Winkler, que ce soit individuellement ou collectivement.