Des intempéries dans le sud des Etats-Unis font au moins 18 morts

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 22/01/2017 - Des intempéries dans le sud des Etats-Unis ont provoqué ce week-end la mort d'au moins 18 personnes, selon un nouveau bilan donné par les autorités.



Au moins quatorze personnes sont mortes dans la nuit de samedi à dimanche en Géorgie (sud-est), frappée par une violente tempête, a précisé l'Agence de sécurité intérieure et des services d'urgence de l'Etat (GEMA/HS) dans un communiqué. Et cinq personnes sont encore disparues selon Buddy Duke, le maire d'Adel, toujours en Georgie.



Quatre autres personnes sont décédées et 20 ont été blessées samedi matin par une tornade dans le sud du Mississippi (sud), selon l'Agence des services d'urgence de cet Etat.



Huit des personnes décédées en Géorgie se trouvaient dans le comté de Cook (sud). Sept sont mortes dans un parc de caravanes, avait indiqué auparavant un médecin légiste de ce comté, Tim Purvis, au journal Atlanta Journal-Constitution.



Six autres personnes sont mortes ailleurs dans l'Etat, selon la GEMA/HS.



La tempête a provoqué d'importants dégâts, selon les météorologues de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), avec beaucoup de chutes d'arbres et de câbles électriques qui ont provoqué des coupures de courant dans plusieurs comtés.



Les autorités ont mis en garde contre le passage d'une autre dangereuse ligne de tornades, accompagnées de vents violents et de pluies torrentielles, qui pourrait frapper le nord et le centre de la Géorgie dimanche soir.



Certaines régions ont déjà reçu 10 centimètres de pluie et pourraient encore recevoir 8 cm supplémentaires.



