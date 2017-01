Des intempéries coûtent la vie à 27 enfants afghans

De lourdes chutes de neige et des températures glaciales ont entraîné la mort de 27 enfants âgés de moins de cinq ans dans un district isolé du nord de l'Afghanistan, ont indiqué jeudi les autorités.

Les routes dans le district de Darzaab dans la province septentrionale de Jawzjan sont bloquées par 50 centimètres de neige, coupant tout accès à des soins médicaux, alors que les températures ont plongé sous les -10°.

"Malheureusement, 27 enfants sont morts en raison des importantes chutes de neige et du froid", a indiqué à l'AFP le gouverneur du district, Rahmatullah Hashar, précisant que ces décès avaient eu lieu ces deux ou trois derniers jours.

Tous ces enfants étaient âgés de moins de cinq ans, a-t-il ajouté, soulignant que les routes étant toujours coupées, le bilan pourrait encore s'alourdir.

Le porte-parole du gouverneur de la province de Jawzjan, Reza Ghafoori, confirmant ces décès, a indiqué que de l'aide était sur le point d'être envoyée.

Les chutes de neige et avalanches tuent des dizaines de personnes chaque hiver en Afghanistan, la précarité des secours et la déficience des infrastructures rendant difficiles les opérations de sauvetage lors de catastrophes naturelles.



avec AFP