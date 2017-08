Des indicateurs statistiques "bien orientés" début 2017, constate l'ISPF

Sur les trois premier mois de l'année, les exportations de biens sont stables en glissement annuel, et représentent 2,96 milliards Fcfp. Seules les exportations de noni et de vanille ont diminué sur un an. Toutefois la vanille bénéficie d’un cours mondial en hausse ; son prix au kilogramme à l’exportation atteint 43 500 Fcfp en moyenne au premier trimestre. Les recettes des produits perliers augmentent de 1,8 % pour des volumes en hausse de 21 % ; le prix au gramme de la perle de culture brute perd 7 % de sa valeur sur un an à 577 Fcfp. A l’inverse, le poisson bénéficie de prix au kilogramme en hausse de 26 %, soit 1 185 Fcfp. Les volumes correspondants ont diminué de 16 %.



Même tendance pour le coprah dont le prix unitaire s’élève à 171 Fcfp le kilogramme. La baisse des volumes exportés (- 34 %) limite la hausse des recettes à 8,5 %. Enfin la nacre et le monoi se sont mieux vendus, tant en valeur qu’en volume, avec des prix unitaires en hausse.



En 2016, le chiffre d’affaires déclaré des entreprises polynésiennes avait progressé de 1,1 % en 2016, grâce à une activité soutenue dans les secteurs du transport aérien, de l’hébergement, du service à l'entreprise, du commerce de gros et des télécommunications. En 2016, le chiffre d'affaires des activités du tertiaire a progressé de 1,7 %. Il a diminué dans le secteur primaire (-9 %), dans la construction (-2,8 %) et dans l'industrie (-0,5 %).



L'année dernière, seul le chiffre d’affaires des activités du tertiaire avait progressé (+ 1,7 %) ; il avait diminué de 9 % dans le primaire, 2,8 % dans la construction (principalement à cause du génie civil), et de 0,5 % dans l’industrie. L’emploi salarié avait bénéficié de cette orientation favorable de l’activité, en particulier dans le commerce (plus particulièrement le commerce de détail), la construction, les activités de soutien aux entreprises, l’hébergement et les activités de transport et entreposage.