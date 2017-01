Des étudiants américains découvrent la culture mā'ohi

MOOREA, le 10/01/2017 - Des étudiants de l’université de Californie ont effectué un voyage culturel en Polynésie, la semaine dernière. Après avoir visité la vallée de Papenoo et la Presqu’île, ils ont été accueillis par l'association "Puna Reo Piha'e'ina", à Moorea. L'occasion pour eux d'apprendre à réparer un "fare pōte'e" et à nettoyer le lagon de Piha'e'ina.



Dans le cadre d’un programme de vacances appelé Alternative Winterbreak (que l'on pourrait traduire par vacances d'hiver alternatives), 16 étudiants de l’université de Californie ont effectué, la semaine dernière, un voyage d’immersion culturelle en Polynésie française.



Ce programme propose aux étudiants de cette université d'aider, en tant que volontaire, certaines communautés, en dehors de la région de Los Angeles. Cependant, il faut que ces communautés soient touchées par certaines problématiques, telles que la pauvreté, la perte de la culture des peuples autochtones ou les problèmes environnementaux.



En Polynésie, le thème retenu est la préservation de la culture polynésienne et la protection de l’environnement.



Après avoir découvert la vallée de Papenoo et la Presqu’île en début de semaine dernière, les jeunes Américains se sont rendus à Moorea, de mercredi à vendredi.



Sur place, ils ont été accueillis par l’association Piha'e'ina. Au programme de leur séjour sur l’île soeur : la réparation de la toiture d’un des fare pōte'e de l’association. Chacun avait une tâche bien précise à réaliser. Certains étaient au tressage des nī'au (palmes de cocotier) et d’autres se chargeaient de poser la toiture. Et pour compléter les 20 heures de service requises par le programme Alternative Winterbreak, les étudiants ont également procédé au nettoyage du lagon de Piha'e'ina.



Une expérience inoubliable et enrichissante pour ces jeunes Américains qui ont beaucoup appris sur la culture polynésienne. Ils ont quitté le fenua samedi dernier.