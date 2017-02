Des dégâts "importants" aux Tuamotu

PAPEETE, le 17 février 2017. Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer, est allée ce vendredi matin au PC crise du haut-commissariat pour faire un point de situation sur les intempéries qui touchent actuellement les archipels des Tuamotu et les îles de la société. "Les dégâts causés sur plusieurs communes des Tuamotu sont importants, notamment sur les infrastructures maritimes", indique le haut-commissariat.





Le phénomène dépressionnaire, qui a touché jeudi les Tuamotu nord, continue sa progression vers le sud et l’ouest de la Polynésie française. Les dégâts causés sur plusieurs communes des Tuamotu sont importants, notamment sur les infrastructures maritimes. De nombreuses habitations ayant été touchées, plusieurs plans communaux de sauvegarde ont été activés et des habitants ont été hébergés dans les structures communales ou abris de survie.



La situation météorologique s’améliore progressivement au nord de l’archipel (vigilance jaune), mais se dégrade sur les Tuamotu centre, ouest et sud où la vigilance est maintenue au niveau orange (vent violent, fortes houles, fortes pluies). L’archipel de la société, touché par l’arrière de la dépression, a connu de fortes précipitations dans la matinée et a été également placé en vigilance orange (fortes pluies, orages). Ces fortes pluies ont entraîné, sur Tahiti entre Punaauia et Mahina, de nombreux débordements de cours d’eau et inondations de tronçons routiers.



Aucun blessé n’est à déplorer. Une trentaine d’interventions des sapeurs-pompiers communaux sont toujours en cours (reconnaissance et épuisement). Une cellule de crise est activée au haut-commissariat afin de coordonner l’action des sapeurs- pompiers communaux, des forces de l’ordre et des services du Pays.



Météo France indique que les fortes précipitations se poursuivront durant le week-end. La dépression atteindra l’archipel des Australes et l’île de Rapa dans la nuit de vendredi à samedi.