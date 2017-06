Des collégiens réalisent un magazine en s'inspirant du Hine

Mahei Adams

Professeur de français et tahitien au secondaire



"Chacun a apporté sa petite pierre pour la réalisation de ce magazine"



" Qui dit magazine féminin, dit activités féminines. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de réaliser un magazine essentiellement féminin. Donc, sur l'année, nous avons effectué plusieurs sorties. À chaque fois qu'on vivait un événement, on mettait immédiatement l'enfant à l'écriture. Si on n'avait pas cette possibilité-là, on utilisait les photographies pour qu'ils puissent faire des commentaires et réaliser chronologiquement le déroulement de l'événement. Généralement, on prenait des groupes de 4 ou 5 élèves, ils avaient des tâches bien réparties. C'est une classe de 24 élèves et chacun a apporté sa petite pierre pour la réalisation de ce magazine.



À la fin, les élèves ont recensé les difficultés qu'ils ont rencontrées et ils se sont rendu compte qu'il y avait la barrière de la langue. Le fait de s'exprimer à l'écrit en français n'était pas facile pour notre public. Mais à force de travail et de motivation, ils ont mené le projet à terme. Ils ont maintenant, un esprit beaucoup plus ouvert et certains ont réussi à dépasser leur honte. "