Des bons d'aide au logement pour 87 familles

Le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, et le nouveau directeur général de l’Office polynésien de l’habitat (OPH), Moana Blanchard, ont procédé, ce mardi, à une série de remises de bons d’aide au logement et de clefs de fare OPH.



Au total, 87 familles réparties sur 23 communes des archipels de la Société et des Tuamotu ont reçu leurs bons d’aides au logement. Parmi elles, treize familles originaires des communes de la presqu'ile de Tahiti, ainsi qu'une famille ayant fait le déplacement de Moorea, ont ainsi reçu leurs bons d’aides de la part du ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou.



Le montant total de ces bons s’élève à 61,2 millions de Fcfp, dont 34,2 millions de Fcfp pour les 57 bons concernant les îles du Vent (Tahiti et Moorea) et 27 millions de Fcfp pour les bons concernant les îles autres que Tahiti et Moorea. De plus, six familles ont reçu les clefs de leur nouveau fare OPH.

A l’issue de cette cérémonie, le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, a présidé la commission d’attribution des aides au Logement et annoncé les objectifs de l’OPH pour 2017, en présence du directeur général de l’OPH, Moana Blanchard, et des employés de l’établissement.



Le ministre du Logement en a profité pour mettre en avant le parcours de Moana Blanchard pour justifier sa nomination à la place de Vaiani Garbutt. " C'est quelqu'un de connu dans ce secteur", a souligné Jean-Christophe Bouissou. " Pendant dix ans, il a dirigé voire présidé des SEM, comme la Sétil, qui s'occupait alors de l'aménagement. C'est tout ce background en matière de logement qui nous intéresse."



Moana Blanchard a dressé les grandes lignes de ses objectifs. "Nous devons être le plus à l'écoute possible des bénéficiaires. Je souhaite qu'on prenne en compte la satisfaction des demandeurs." Le nouveau directeur de l'OPH souhaite notamment réduire le temps d'attente dans les locaux de l'OPH.



Aujourd'hui, il y a 2 300 demandes d'aide à l'amélioration de l'habitat individuel (AAHI), 1 150 demandes de fare individuels et pas moins de 2300 demandes de logement en habitat groupé. "Pour l'habitat groupé, il est temps d'apporter une réponse, les dossiers de la cité Grand et du domaine Labbé sont prioritaires" , souligne Moana Blanchard. "J'espère être le facilitateur de la résorption de cette urgence."

Au total, 1 000 dossiers ont été examinés au cours de la commission qui s'est tenue ce mardi après-midi. "Cette commission est importante car elle va conditionner la production de fare cette année. Nous souhaitons l'augmenter de manière substantielle avec 500 fare MTR à construire, 1 500 aides en matériaux et la livraison de 300 logements groupés si on tient compte du domaine Labbé et de la cité Grand".