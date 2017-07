Des affaires en or à la liquidation du Géant Casino

PAPEETE, le 29 juillet 2017 - Ce samedi à Outumaoro, la liquidation des outils et du mobilier du Géant Casino de Outumaoro a été effectuée aux enchères publiques. La vente a rapporté 25 millions de francs, mais surtout de très bonnes affaires pour la centaine d'acheteurs présents.



Ce samedi 29 juillet, plus d'une centaine de chasseurs de bonnes affaires étaient à Outumaoro, dans les entrailles du défunt Géant Casino, pour la vente aux enchères de tous les meubles et appareils de l'entreprise en liquidation.



Dès l'ouverture à 7h30 du matin et la mise en vente du groupe électrogène, on a vu que certains gros hommes d'affaire de la place avaient fait le déplacement. "C'était exceptionnel, les enchères n'arrêtaient pas de monter, monter, monter… Le groupe électrogène est parti pour deux millions de francs, et ça a continué comme ça pour tous les lots jusqu'à la fin des ventes, à 13h. En tout, en incluant les taxes, nous avons récupéré 25 millions de francs aujourd'hui et il n'est rien resté à part quelques réfrigérateurs abîmés" explique le commissaire-priseur, M° Serge Léontieff.