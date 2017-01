"Dermatite du surfeur" : le phénomène se propage dans les îles...

PAPEETE, le 9 janvier 2017 - Depuis la mi-décembre, de nombreuses personnes ont consulté un médecin pour des éruptions cutanées importantes, accompagnées de fortes démangeaisons, de la peau après s'être baignées à la mer. Appelé "dermatite du surfeur", ce phénomène est récurrent depuis plusieurs années lors de la saison chaude et serait causé par des toxines de larves de méduses ou d’anémones. Le point avec le Bureau de veille sanitaire, qui a déjà enregistré une centaine de cas à Tahiti, Moorea et Taha'a.





Vous êtes allés vous baigner à la mer et vous avez constaté assez rapidement une irruption de petits boutons sur votre peau qui vous démangent et vous donnent envie de vous gratter ? Ne cherchez plus, vous venez sûrement d'attraper la "dermatite du surfeur", appelée aussi "dermatite du baigneur". Rassurez-vous, vous n'êtes pas le ou la seul(e). Une centaine de cas ont d'ores et déjà été recensés en quelques jours sur l'ensemble de l'archipel de la Société. En effet, dans un communiqué intitulé "Signalement d'un événement sanitaire", le Bureau de veille sanitaire de la Direction de la santé a tenu à informer la population, le 6 janvier dernier, que plusieurs signalements similaires ont été centralisés.



"Depuis mi-décembre, des enfants et jeunes adultes ont consulté pour une éruption prurigineuse du thorax et de la racine des cuisses, sans fièvre. L’éruption survient dans les heures qui suivent une baignade en mer incluant souvent la pratique du surf. Les lésions sont présentes notamment sous les maillots de bain et les tee-shirts en lycra. L’évolution est favorable en quelques jours. La zone de baignade la plus concernée va de la Pointe Vénus à l’embouchure de la Papenoo (zone des surfeurs), mais des cas ont également été décrits après des baignades à Arue, Punaauia et Moorea." Les premiers symptômes apparaissent pendant la baignade sous la forme de picotements généralement ressentis au niveau du torse et de l’aine. Également décrites ailleurs dans le monde, les irritations cutanées se manifestent de façon plus ou moins importante. Depuis ce week-end, des victimes adultes se sont par ailleurs déclarées, dont un signalement aux Îles aux Sous-le-Vent, précisément à Taha'a. À l'instar de Manavai, 40 ans, qui a "senti des petites brûlures" lors d'une partie de pêche sous-marine à Sapinus (Punaauia) et a accepté de témoigner (lire ci-contre).