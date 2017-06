Départ du Consul de la République populaire de Chine

PAPEETE, le 14 juin 2017 - Mercredi 14 juin, le Président Edouard Fritch et les membres du gouvernement ont reçu Long Ling, le Consul de la République Populaire de Chine qui quitte la Polynésie prochainement.



Le Président Edouard Fritch, et les membres du gouvernement, ont reçu, mercredi, à la Présidence, le Consul de la République populaire de Chine, Long Ling, qui quittera prochainement la Polynésie pour une nouvelle affectation.



Arrivé en mai 2014, l’ambassadeur de la République populaire de Chine s’est attelé à construire de bonnes relations entre la Polynésie française et la Chine. Apportant ses conseils et son soutien sur certains dossiers tels que la ferme aquacole de Hao, Long Ling aura, ainsi, participé à faire évoluer les relations avec les investisseurs chinois, tout en oeuvrant également pour le développement des relations culturelles.



Le Président a tenu à remercier le consul pour son dévouement et lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière.