Délinquance routière : un nouveau programme pour lutter contre la récidive

PAPEETE, le 20 décembre 2016 - Ce mardi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Polynésie française a mis en œuvre une action inédite sur le fenua : un programme de prévention de la récidive en matière de délinquance routière. 13 personnes ont participé à cette journée basée sur les échanges et le débat.



"Cette journée m'a vraiment aidé à prendre conscience de ce que j'avais fait de mal. J'ai conduit après avoir bu et j'ai eu un accident. J'ai été arrêtée une première fois mais j'ai recommencé et la deuxième fois, il y avait ma fille dans la voiture. J'ai foncé dans un poteau, cela aurait pu être vraiment très grave" , confie une quadragénaire.



Cette dernière participe à une toute nouvelle opération menée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Afin de lutter durablement et efficacement contre la récidive le SPIP a construit un programme, en lien avec les services de prévention du territoire et les services de l'état, sur plusieurs mois. La première journée a été animée par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont conçu le projet et le service de prévention de la gendarmerie.



Au cours de cette première journée de stage, les 13 participants du programme ont pu prendre conscience de leurs actes et réfléchir à leur comportement. "J'ai eu un grave problème avec l'alcool, explique un autre. Je buvais tout le temps et du coup, je conduisais. J'ai eu plusieurs problèmes et j'ai pris conscience du problème. Je suis très content de participer à une telle journée car nous avons pu échanger, donner notre point de vue et aussi parler des solutions que nous pouvons apporter au problème."