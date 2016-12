Défigurée par la guerre, Alep se prépare à une reconstruction titanesque

- '8 millions de dollars' -



"On a vendu l'aspirateur. A quoi ça sert si on n'a pas d'électricité", ironise Oum Fayez. Son mari est rentré de sa pâtisserie, après avoir fait le trajet dans le noir grâce à une petite torche.



Touchée par les combats, la principale centrale électrique à Sfiré, au sud-est d'Alep, est hors service depuis plus de deux ans. Dans chaque quartier, on entend le ronflement des générateurs communs, reliés aux maisons grâce à un réseau tentaculaire de câbles.



Mais tous les soirs à minuit, les lumières s'éteignent: pour économiser le carburant, les générateurs sont mis à l'arrêt.



"Deux projets sont prévus pour rétablir le courant à Alep", assure à l'AFP un responsable du ministère de l'Électricité. De nouvelles lignes à haute tension seront construites pour faire venir l'électricité de la province voisine de Hama.



Les travaux, qui dureront entre six mois et un an et demi, coûteront au gouvernement plus de quatre milliards de livres syriennes (environ huit millions de dollars, 7,6 millions d'euros), indique le responsable.



Les habitants sont également privés d'eau courante, la principale station de pompage de Souleimane al-Halabi ne fonctionnant plus qu'au tiers de sa capacité, notamment en raison des dommages subis pendant les combats.



"On approvisionne moins de 20% des quartiers d'Alep. Avant la crise, c'était plus de 70%", déplore Issa Korjé, mécanicien en chef de la station.



Alors que la Syrie est morcelée en raison des multiples protagonistes impliqués dans le conflit, le problème supplémentaire pour les Alépins est que l'eau arrive principalement depuis le barrage de l'Euphrate, situé dans la province voisine de Raqa et contrôlé par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).



"Le groupe coupe régulièrement notre approvisionnement", déplore le directeur de l'Autorité en charge de la distribution d'eau potable, Fakher Hamdo.