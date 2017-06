Décès du président du Vanuatu, emporté par une crise cardiaque

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | dimanche 17/06/2017 - Le président du Vanuatu, Baldwin Lonsdale, est mort subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 67 ans, a annoncé samedi le quotidien Vanuatu Daily Post.

Baldwin Lonsdale, qui avait limogé son gouvernement il y a deux ans à la suite d'un énorme scandale de corruption, est décédé à Port Vila, la capitale de l'archipel du Pacifique, situé au nord-est de la Nouvelle-Calédonie (France).

"Le drapeau national a été amené à mi-mât ce matin. Sa dépouille est à l'Hôpital central de Vila", a indiqué le journal.

Sela Molisa, un ancien parlementaire du Vanuatu, a déclaré sur Radio New Zealand que "le Vanuatu a perdu un de ses plus grands dirigeants".

Baldwin Lonsdale, un ancien fonctionnaire devenu prêtre anglican, avait été élu à la présidence en 2014, un rôle essentiellement honorifique, mais qu'il avait fortement revalorisé aux yeux de la population par ses initiatives à la suite du puissant cyclone Pam qui avait ravagé l'île début 2015.

Le cyclone de catégorie 5 - la plus élevée - avait fait 11 morts sur cet archipel aux 80 îles, qui compte 270.000 habitants.

Six mois plus tard, Baldwin Lonsdale avait conduit le pays à travers une crise politique majeure, quand la moitié du gouvernement du Premier ministre Sato Kilman avait été inculpée pour corruption.

Après que l'un des députés impliqués, le président du Parlement d'alors, Marcellino Pipite, se soit auto-amnistié ainsi que 13 de ses collègues, en sa qualité de président par intérim alors que Baldwin Lonsdale se trouvait à l'étranger, celui-ci était revenu au Vanuatu et avait dissout le Parlement et convoqué des élections anticipées. Celles-ci avaient vu la défaite du gouvernement Kilman.

"Il était ferme et ne s'en laissait pas compter", a encore déclaré Sela Molisa, qui s'est déclaré "sûr que le gouvernement et tout le monde - particulièrement dans les milieux politiques - reconnaîtra que le Vanuatu a perdu un remarquable leader".