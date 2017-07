Décès de l'actrice italienne Elsa Martinelli

Rome, Italie | AFP | samedi 08/07/2017 - L'actrice italienne Elsa Martinelli est morte samedi à son domicile romain à l'âge de 82 ans, annonce la presse italienne en citant des sources proches de sa famille.



Née en 1935 à Grosseto, au nord de Rome, 7e d'une fratrie de huit enfants, cette belle femme élancée a d'abord été mannequin, avant d'être repérée sur une photo dans le magazine Life par Kirk Douglas, qui l'a engagée pour son western "La rivière de nos amours".



Elle a ensuite tourné dans une soixantaine de films, dont certains avec les plus grands, d'Orson Welles dans "Le Procès" au Français Roger Vadim dans "Et mourir de plaisir", où il lui avait fait embrasser sur la bouche son épouse Annette Stroyberg.



Elle a marqué le cinéma par sa beauté élégante, exploitée en Italie comme à l'étranger dans des films souvent mineurs, mais aussi par sa capacité à incarner des personnages complexes dans des productions plus ambitieuses.



En 1957, elle a épousé le comte Franco Mancinelli, dont elle a eu une fille, avant de convoler en 1968 avec le photographe Willy Rizzo.



