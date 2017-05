Décès de Pori Chan, maire délégué de Kaukura dans les Tuamotu

PAPEETE, le 1er mai 2017 - Le président Edouard Fritch et l’ensemble de son gouvernement tiennent à adresser ce lundi leurs condoléances à la famille et aux proches du maire délégué de Kaukura aux Tuamotu, Pori Chan, qui vient de décéder.



Edouard Fritch salue ainsi " un ami dévoué et fidèle, qui était très précieux au sein du conseil municipal d’Arutua. Malgré la peine et le désarroi affectant le conseil municipal, le président compte sur la sagesse de celui-ci et sur son sens des responsabilités pour continuer à œuvrer pour le bien de tous, comme l'a toujours fait Pori ".



" Pori Chan s'était beaucoup investi pour la population de Kaukura et pour l'ensemble de la commune de Arutua, avec une ligne de conduite constante, celle de l'intérêt général et du bien commun ".