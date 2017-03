Décès de Muriel Ferrand épouse Tuihani

PAPEETE, 20 mars 2017 - Les familles Ferrand, Tuihani, Richmond, Chin Foo et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de leur mère, grand-mère, arrière grand-mère, sœur et tante en la personne de Mme Muriel, Rose Ferrand épouse Tuihani.



Muriel Ferrand épouse Tuihani est décédée ce dimanche 19 mars, dans sa 87è année. Son corps sera exposé le lundi 20 mars à partir de 17 heures à l'Eglise Maria No Te Hau de Papeete. Une veillée aura lieu à 19 heures. L'inhumation suivra le mardi 21 mars à 14h30 au cimetière de l'Uranie.