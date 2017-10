Décès de Maihi Teriipaiatua

PAPEETE, 24 octobre 2017 - Le président Edouard Fritch et son gouvernement tiennent à saluer la mémoire de Teriitepaiatua Maihi, disparu prématurément après avoir lutté contre la maladie.



C’est une figure très investie dans la vie politique locale qui disparaît. Outre ses fonctions de maire de Moorea, il avait été désigné par ses pairs à la tête du Syndicat pour la promotion des communes. Après les élections municipales de 2014, devenu maire délégué de Teavaro, il avait été élu à la tête du syndicat intercommunal Fenua Ma, en charge du traitement et du recyclage des déchets des communes de Tahiti et Moorea.



Le président et son gouvernement présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches et les accompagnent dans leurs prières.