Décès de Carrie Fisher, inoubliable princesse de "Star Wars"

LOS ANGELES, Etats-Unis | AFP | mardi 27/12/2016 - Carrie Fisher, l'inoubliable princesse Leia de "Star Wars", est décédée mardi à Los Angeles des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 60 ans, a annoncé un porte-parole de la famille.



"C'est avec une profonde tristesse que Billie Lourd confirme la mort de sa mère adorée à 08H55 (16H55 GMT) ce matin", indique le porte-parole Simon Halls dans un bref communiqué.



Carrie Fisher, dont le nom restera à jamais associé à son rôle de la princesse Leia dans la saga spatiale de George Lucas, avait souffert d'une crise cardiaque lors d'un vol entre Londres et Los Angeles le 23 décembre. Elle avait été transportée d'urgence dans un hôpital de la ville dans un état grave.



Dimanche encore sa mère, Debbie Reynolds, avait annoncé que sa fille se trouvait dans un état stable.



Carrie Fisher n'avait que 19 ans quand elle a incarné la princesse de la rébellion contre l'Empire aux côtés de Harrison Ford (Han Solo) et Mark Hamill (Luke Skywalker).



Elle a révélé tout récemment dans ses mémoires "The Princess Diarist" qu'elle avait eu une liaison avec Harrison Ford pendant le tournage du premier volet de la trilogie originelle, devenue au fil des ans un véritable phénomène de société.



Elle était réapparue en décembre 2015 aux côtés de Han Solo et de Luc Skywalker dans le dernier volet de "Star Wars: Le réveil de la Force".