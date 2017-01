De nouvelles croisières en Polynésie en 2018

PAPEETE, le 12 janvier 2017 - Le spécialiste des croisières Lindbald Expeditions et National Geographic ont révélé leur projet de lancer de nouvelles croisières dans les eaux du Pacific Sud, comme l'ont annoncé récemment plusieurs sites web anglophone de voyages.



Les voyages devraient démarrer entre mars et août 2018. Ils se feront à bord du bateau National Geographic Orion.



Le navire sera aménagé à la fois pour la recherche et le tourisme. 102 passagers pourront être accueillis à son bord. Le vaisseau sera équipé d'équipements pour la plongée, un bateau à fond en verre, des kayaks, des paddles, des zodiacs et un appareil téléguidé qui peut descendre à plus de 300 mètres de profondeur.



Différents itinéraires sont proposés au public. L'un se fera pendant 18 jours entre l'île de Pâques et Tahiti. Le voyage inclura des arrêts aux îles Pitcairn et dans l'archipel des Tuamotu.



Un autre trajet d'une durée de 16 jours est prévu entre Tahiti et l'archipel des Marquises. Ce voyage permettra d'explorer en profondeur les îles les plus éloignées de Tahiti tout en passant par Fakarava.



Un itinéraire de neuf jours permettra aux passagers de voyager de découvrir "les dessous de la carte postale" de Polynésie française. Le bateau passera par Raiatea pour se rendre ensuite dans les Tuamotu. Une autre formule sera proposée en passant par Rangiroa et Moorea.



Enfin, un ultime trajet est prévu entre les îles Cook et Fidji. Pendant 16 jours, les passagers traverseront cinq pays du Pacific.