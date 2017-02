De nouvelles aires de jeux pour l'école Nahoata à Pirae

actions sociales et solidaires

sont dans le besoin et qui n'arrivent pas forcément à se développer

on a lancé ce programme d'action auprès du foyer Te aho nui, de Pirae, à destination des enfants qui rencontrent des difficultés dans leurs foyers

On a financé leur potager et c'est une convention sur trois ans, qui se termine cette année

C'est vrai qu'ils avaient des moyens mais ce n'était pas assez suffisant pour participer à l'épanouissement des enfants. Du coup, je me suis dit qu'on allait mettre en place une action solidaire et sociale ici, et c'est comme ça que c'est parti. Après plusieurs réunions avec la direction de l'école, on a décidé d'acheter des jeux, parce que c'est vrai que dans la cour, il manquait énormément de structures pour les enfants et on s'est dit qu'on allait leur acheter des jeux d'éveil, en plein air pour justement participer à leur épanouissement

On a eu des balançoires, des tables de pingpong, des bacs à sable pour les tout-petits. Et en temps de pluie, on a aussi des Lego, des puzzles, des jeux de société pour les plus grands

On ne peut pas non plus aider tout le monde, on cible vraiment les cas prioritaires. Bien sûr, il y a beaucoup de demandeurs, mais on ne peut pas financer tous les projets malheureusement. Par exemple, pour le projet de l'école de Nahoata, on a eu une enveloppe de 200 000 francs pour l'achat de tous ces jeux. Pour le complexe sportif de Papeete, on a eu 500 000 francs pour le réaménagement du terrain sportif, pour que les associations puissent pratiquer leurs activités sportives. Ça dépend vraiment de l'ampleur du projet