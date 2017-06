De moins en moins de cambriolages en Polynésie ?

À Punaauia



Avec plus de 28 000 habitants (recensement 2012), Punaauia enregistrerait, selon la direction de la police municipale, une augmentation des vols avec effraction. Les zones les plus touchées seraient les hauteurs de la commune. Mais aujourd'hui, le phénomène s'étendrait sur l'ensemble du territoire communal aujourd'hui.



Pour pallier ce fléau, la police municipale dispose de plusieurs dispositifs :

• L'opération " tranquillité vacances ", qui consiste à remplir un formulaire en indiquant les dates de votre absence du foyer. Cela permettra aux patrouilles de police d'effectuer des rondes régulières dans votre quartier.

• Les rondes quotidiennes de la police municipale

• La vidéosurveillance

• Enfin, un nouveau dispositif verra le jour, il s'agit de la " participation citoyenne ". " Il ne s'agit pas de remplacer le gendarme ou la police, mais vraiment d'être vigilant et de faire attention à ce qui n'est pas normal. Quand on voit des personnes étrangères, si on note des allées et venues avec des camionnettes remplies d'affaires, et que ce n'est pas normal parce qu'on sait que son voisin est absent, on peut le signaler. Une seule personne, un référent, pourra appeler les gendarmes ou la police, sinon on ne s'en sortirait pas ", confie Annelyse Vii, directrice du service proximité à Punaauia. Deux secteurs pilotes ont été choisis pour lancer cette opération : le lotissement Tetavake, mais là il faudra attendre l'assemblée générale du syndicat du lotissement pour exposer le dispositif. Le second lieu où la " participation citoyenne " sera lancée, est une servitude sur la Pointe des pêcheurs, " parce que nous avons déjà nos référents qui vont aider les forces de l'ordre. "



À Punaauia, trois secteurs sont réputés pour être sous haute surveillance : Outumaoro, Punavai et le " centre-ville " (de l'église Saint-Etienne jusqu'à Punavai).



Avec ses 42 agents, Temarii Teave, le chef de la brigade fait de son mieux pour couvrir l'ensemble du territoire communal.