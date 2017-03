De la case prison à la formation

PAPEETE, le 29 mars 2017. Depuis près d’un an, une trentaine de détenus ont pu bénéficier d’un aménagement de peine pour entamer une formation. Leur objectif : trouver un emploi et ne pas retourner à Nuutania. Didier, Enoha et Gilles (*) nous ont accueillis sur leur lieu de formation et nous ont raconté leur parcours.



"Quand j’étais en prison, je pensais trop à ma famille. Je voulais avoir du travail pour sortir et ne pas y retourner », explique Didier Teheiura. Le quadragénaire porte une tenue blanche et un casque. Dans sa main, des pinceaux. Il est actuellement au CFPA (Centre de formation professionnelle pour adultes) de la Punaruu en formation Peintre en bâtiment. Comme lui, depuis presque un an, une trentaine de détenus ont pu bénéficier d'un aménagement de peine pour suivre une formation.



Fin 2015, la mission outre-mer du ministère de la Justice a lancé un appel d'offres pour un programme personnalisé d'accompagnement à l'insertion professionnelle dans les établissements pénitentiaires.

L'Association pour l'éducation cognitive et le développement (AECD), organisme spécialisé dans l'orientation professionnelle des bénéficiaires éloignés de l'emploi et des personnes sous main de justice, a remporté l'appel d'offres au fenua.



Le dispositif a pu démarrer en juin dernier grâce à l'action du Spip (service pénitentiaire d'insertion et de probation). Les bénéficiaires du dispositif de l'AECD doivent être "aménageables", c'est-à-dire avoir effectué la moitié de leur peine. C'est le conseiller de probation et d'insertion professionnelle du Spip qui repère les détenus pouvant intégrer le dispositif de l'AECD.



Ensuite Valérie Adda, représentante en Polynésie de l'AECD et psychologue de formation, les rencontre en alternance, en entretien individuel et en groupe. "On essaie d'amener le détenu à une réflexion par induction, la réponse doit venir de lui pour l’élaboration de son projet". Depuis juin, Valérie Adda a ainsi rencontré près de 80 détenus, 33 ont pu bénéficier d’un aménagement de peine et ont commencé ou vont bientôt débuter une formation professionnelle. La majorité des détenus est sans qualification, c'est pourquoi le '' premier objectif est de 'booster' l'employabilité par l'acquisition de compétences et l'obtention d'un diplôme. Le CFPA et le Sefi sont à ce titre de précieux partenaires", indique Valérie Adda.



« Je vais essayer de changer »

Au CFPA de Pirae, Gilles (*) est en formation soudure. Avant d’aller à Nuutania, il avait déjà appris à maîtriser le fer à souder avec ses « tontons et cousins ». Il a donc naturellement choisi cette filière. « Je vais essayer de changer, d’arrêter les conneries », souligne-t-il. « Ici, on travaille de 7 heures à 16h30 alors après on n’a plus envie d’aller avec les copains. J’espère trouver du travail dans une entreprise après cette formation. » « J’aime bien ce travail, venir tous les jours » , poursuit le jeune homme, qui a arrêté l’école en CM2. « Je n’aimais pas trop l’école », explique-t-il. « Je n’aimais pas rester en classe sans bouger. Là on est actif, on bouge pendant la formation. »



Les formations dispensées à ces anciens détenus concernent le bâtiment, l'automobile, la mécanique marine, la vente, l'hôtellerie et la cuisine. " Dans le Programme d'accompagnement, nous tentons de faire prendre conscience au détenu que l'insertion par le travail ou la formation professionnelle sont les meilleurs stabilisateurs. Ils savent tous faire quelque chose. Chacun a la possibilité de programmer ou reprogrammer son parcours de vie, quand bien même le parcours pénal pour certains est plus important que le parcours professionnel » , détaille Valérie Adda.