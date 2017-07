De l'ice, et encore de l'ice au tribunal

PAPEETE, le 27 juillet 2017 - Trois prévenus, dont deux en détention provisoire, devaient être jugés ce jeudi pour importation d'ice et association de malfaiteurs.





Le dossier, renvoyé une première fois en mai dernier, l'a été une seconde fois, ce jeudi, toutes les pièces de la procédure n'ayant pas été transmises en copie aux avocats et notamment des procès-verbaux d'auditions de leurs clients. Ils seront finalement jugés le 10 août prochain. Les trois suspects avaient été interpellés en mai dernier, confondus par des écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre de deux autres enquêtes portant sur des trafics d'ice présumés, et notamment l'affaire Dubaquier. La justice les soupçonne de s'être entendus pour importer lors de séjours d'agrément aux Etats-Unis au moins 28 grammes d'ice.



Voyages suspects



Les trois hommes ont donné des versions contradictoires lors de leurs interrogatoires, deux ont été placés en détention provisoire. Deux d'entre eux s'étaient rendus aux Etats-Unis en compagnie d'une jeune femme à qui ils auraient proposé de faire la mule, ce qu'elle aurait refusé. Le parquet avait requis leur renvoi devant le tribunal correctionnel, en comparution immédiate, pour association de malfaiteurs, acquisition et importation de produits stupéfiants. Ils sont soupçonnés d'avoir réalisé plusieurs voyages. L'un des prévenus avait déjà été mis en cause dans l'affaire de trafic d'ice qui avait éclaboussé les stewards de la compagnie ATN au milieu des années 2000.