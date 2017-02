De fortes précipitations menacent encore le fenua ce week-end

PAPEETE, le 17 février 2017. "De fortes précipitations sont encore prévisibles tout au long du week-end", met en garde le haut-commissariat. Aux Tuamotu, la situation météorologique s’est dégradée au centre, à l’ouest et au sud où la vigilance est maintenue au niveau orange (vent violent, fortes houles, fortes pluies).



Le phénomène dépressionnaire qui touche la Polynésie française depuis jeudi continue sa progression vers le sud et l’ouest de la Polynésie française. Sur l’archipel de la Société, touché par l’arrière de la dépression, la situation s’est améliorée dans l’après-midi. L’archipel est toutefois maintenu en vigilance orange (fortes pluies, orages) et de fortes précipitations sont encore prévisibles tout au long du week-end.



Les plans communaux de sauvegarde de Mahina et Paea ont été activés. De nombreuses interventions de reconnaissance, épuisement, ou travaux de remise en état de la chaussée ont été effectuées sur l’ensemble des communes touchées par les précipitations, de Punaauia à Mahina.



Le poti marara perdu en mer à Maupiti et Bora Bora a été retrouvé. L’embarcation s’était égarée suite à une défaillance de GPS. Les neuf passagers ont regagné Bora Bora sains et saufs.



Sur l’archipel de Tuamotu, la situation météorologique s’est améliorée au nord de l’archipel (vigilance jaune) mais s’est dégradée au centre, à l’ouest et au sud où la vigilance est maintenue au niveau orange (vent violent, fortes houles, fortes pluies).



Sur l’archipel des Australes, la dépression atteindra l’île de Rapa, également placée en vigilance Orange, dans la soirée. Le plan communal de sauvegarde a été activé par le maire de Rapa, en prévision des fortes précipitations.



La cellule de crise du haut-commissariat restera en veille durant le week-end. La vigilance orange reste maintenue et aux accalmies temporaires peuvent succéder des épisodes pluvieux intenses.