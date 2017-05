Danse : l'école de Vanessa Roche "dans les pas du Petit Prince"

PAPEETE, le 2 mai 2017 - Le conte philosophique d'Antoine de Saint-Exupéry a inspiré Vanessa Roche, qui dirige depuis 2010 l'école de danse éponyme située à Faa'a. Intitulé "Dans les pas du Petit Prince", son nouveau spectacle familial sera présenté par 115 élèves

au travers de 25 tableaux qui nous feront voyager dans un univers poétique les 5 et 6 mai, au grand théâtre de la Maison de la culture.





L'école de danse Vanessa Roche propose de découvrir ou redécouvrir la merveilleuse histoire d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, œuvre incontournable de la langue française, à la fois poétique et philosophique, sous l'apparence d'un conte pour enfants. Intitulé "Dans les pas du Petit Prince" et coproduit avec la Maison de la culture, le spectacle s'inspire essentiellement du livre, et non du film. Aux côtés des 115 élèves de tout âge qui monteront sur scène, la jeune Manon Dellac, 10 ans, se glisse dans la peau du protagoniste. "C'est une révélation, elle tient le spectacle pendant une heure et demie. Elle a commencé il y a quatre ans, mais c'est son premier vrai rôle", confie Vanessa Roche.



Vaitiare Chargueraud sera la narratrice, dont la voix off vous embarquera dans cette magnifique histoire, au travers des chorégraphies de danse mélangeant toutes les disciplines (hip-hop, jazz, éveil) et les différents niveaux de l’école. La chanteuse, qui forme un duo avec Ricardo Cortez dans le groupe The Travelers, interviendra par ailleurs dans quelques-uns des 25 tableaux. En outre, Manava Akau, le chorégraphe de All in One (le groupe local qui représentera peut-être la France au Hip Hop International 2017), fera l'honneur de sa présence.