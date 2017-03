Danse : l'Académie Annie Fayn s'inspire du "Carnaval des animaux" de Saint-Saëns

PAPEETE, le 20 mars 2017 - Découvrez les 24 et 25 mars, au Grand théâtre de la Maison de la culture, le nouveau spectacle de danse de l’Académie Annie Fayn, inspiré de la fameuse suite musicale de Camille Saint-Saëns. Intitulé également "Le Carnaval des animaux", ce show original de 14 pièces mêlera danses classique, moderne, contemporaine et claquettes.





Danser sur "Le Carnaval des animaux", la célèbre suite musicale composée en 1886 par Camille Saint-Saëns (1835-1921), tel est le défi qu'a décidé de relever l’Académie Annie Fayn. Depuis le mois de décembre, les élèves répètent les chorégraphies créées par Annie et Marion Fayn et inspirées de ces trésors du répertoire de la danse classique. Une dizaine de danseuses se prêteront à l'interprétation de solos et de duos. Certains sont inspirés directement des textes de Francis Blanche ou des intentions du compositeur, tandis que d'autres sont des extraits des grands ballets que sont "Giselle", "La Fille mal gardée", ou encore "Le Lac des cygnes".