Dans les Abruzzes, un crash d'hélicoptère après l'avalanche meurtrière

Farindola, Italie | AFP | mardi 24/01/2017 - Six personnes sont mortes mardi dans l'accident d'un hélicoptère de secours qui évacuait un skieur blessé dans les Abruzzes, les montagnes italiennes en pleine série noire entre chutes de neige historiques, séismes et avalanche dévastatrice.



Dans les décombres de l'hôtel dévasté par 120.000 tonnes de neige et de débris il y a plus de six jours les secouristes ont trouvé trois corps mardi, portant le bilan du drame à 15 morts et 14 disparus.



Sur le versant opposé de la même chaîne montagneuse, "l'hélicoptère venait d'effectuer une mission de secours sur les pistes de ski et il tournait quand il s'est écrasé non loin des pistes", a expliqué à l'AFP un porte-parole de la police.



"Six personnes ont trouvé la mort", a-t-il ajouté, alors que les télévisions ont diffusé des images de la carcasse noircie sur la neige et de secouristes évacuant des corps sur des traineaux.



Lors des missions de ce type, les hélicoptères des services de secours partent avec un équipage de cinq personnes : deux pilotes, un médecin, une infirmière et un secouriste alpin.



La sixième victime étant le skieur qui avait été secouru quelques instants plus tôt sur les pistes de Campo Felice, une station située à un peu plus d'une heure de route de la capitale, très appréciées des Romains et souvent prise d'assaut le week-end.



Pendant près d'une semaine, des milliers de militaires, secouristes, policiers, pompiers... ont été mobilisés dans le centre de l'Italie, avec l'appui d'hélicoptères quand le temps le permettait, pour évacuer les habitants de zones à risque, approvisionner les hameaux isolés et rétablir l'électricité. Le radoucissement des températures a ajouté des inondations.



Une équipe de secouristes alpins accourue sur les lieux du crash est d'ailleurs partie de Penne, où se trouve le QG des secours qui tentent toujours de retrouver des survivants dans les décombres de l'hôtel enseveli par une avalanche.