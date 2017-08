Daniel Palacz nommé membre du Coscen

PAPEETE, le 14 août 2017 - Un arrêté publié ce jour au journal officiel fait état de la nomination de Daniel Palacz comme membre du conseil d'orientation pour le suivi des conséquences nucléaires.



L'arrêté date du 7 août dernier mais il n'a été publié qu'aujourd'hui. Daniel Palacz, chef d'entreprise dans le secteur du BTP, membre du CESC et ancien administrateur provisoire à la CPS, a été nommé par le président du Pays comme membre du conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (Coscen).



"C'est tout à fait logique que je sois dans ce conseil , a commenté Daniel Palacz, par téléphone. J'ai travaillé à Moruroa, j'ai fait la passe et j'y ai été plongeur pendant des années. Je me sens proche des gens qui ont travaillé sur le site."

A la question des missions qu'il allait effectuer, Daniel Palacz a précisé: "On verra comment ça va se passer avec le Coscen."



Le secrétariat général, technique et scientifique du Coscen est assuré par la délégation polynésienne pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (DSCEN), qui est une instance du Pays.

En avril dernier, Yolande Vernaudon a été nommée déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires. Elle a succédé à Bruno Barrillot, décédé le 25 mars dernier.