Damas Teuira : "Mahina a pu bénéficier des aides d'urgence"

PAPEETE, le 17 février 2017. La ministre des Outre-mers sera finalement à Mahina cet après-midi pour faire un point sur les sinistres suite aux fortes pluies des 21 et 22 janvier. Nous avons rencontré ce matin le maire de Mahina, Damas Teuira.



En alerte, comme de nombreux maires, il faisait le point sur la situation de sa commune. "Ce matin, on a sillonné les vallées avec une brigade de muto'i et les services techniques. Le niveau de l'eau a légèrement monté mais il n'y a pas de dégâts apparents" , a-t-il constaté. " On a vu quelques éboulements au niveau des routes d'accès, il y a de la boue Mais les voies sont praticables."



La ministre des Outre-mers sera à Mahina à partir de 13h45. " C'est un honneur pour nous d'accueillir la ministre", souligne le tavana. "On a prévu de faire visiter le centre de secours, de présenter les moyens qui ont été mis en œuvre lors des intempéries de 2015 et de cette année et lui faire part de la mobilisation de nos services -la cellule de crise avait été activée-, et aussi de tous les moyens qui ont été mis en œuvre notamment les moyens financiers. La commune de Mahina a pu bénéficier des aides d'urgence. Nous avons ainsi pu acheter du matériel. On souhaite lui montrer l’utilisation de ces deniers publics."