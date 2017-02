Cyril Tetuanui condamné à de la prison ferme

des antécédents

PAPEETE, 14 février 2017 - Cyril Tetuanui a été condamné ce mardi matin à 12 mois de prison ferme et 2 ans d'inéligibilité, pour trafic d'influence passif. Il lui est reproché d'avoir reçu, en 2013, 1,5 million de francs d'un ami commerçant pour favoriser ses affaires avec la commune.Le maire de Tumaraa (Raiatea) et président du syndicat pour la promotion des communes (SPC) était renvoyé en correctionnelle pour trafic d'influence passif. Il lui est reproché d'avoir accepté 1,5 million de francs des mains d'un ami commerçant de Raiatea, lors des élections territoriales de 2013, en échange de menus services. Outre une peine d'inéligibilité de 2 ans, le tribunal a prononcé une condamnation à de la prison ferme en raison "" de Cyril Tetuanui. L'édile de Tumaraa n'a pas souhaité faire de commentaire. Il a 10 jours pour faire appel.Dans cette même affaire, Mederic Tavaearii écope de 12 mois de prison avec sursis.L'affaire était née après la découverte d'une lettre gravant noir sur blanc les termes d'un "sponsoring" politique, destinée au départ à l'épouse du maire, Lana Tetuanui. Celle-ci a été mise hors de cause depuis. Dans ce courrier, Mederic Tavaearii enjoignait la commune de se fournir dans sa boulangerie pour le pain à distribuer aux écoles ; de lui attribuer six lots pour ses stands de vente à emporter lors des Heiva ; ou encore de mettre gratuitement à sa disposition une remorque du parc municipal. Les enquêteurs de la gendarmerie avaient découvert la missive fortuitement, à l'occasion d'une perquisition chez le commerçant dans le cadre d'une enquête distincte pour trafic de stupéfiants.