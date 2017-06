Cyril Hanouna couronné d'un quatrième "Gérard du pire animateur"

Paris, France | AFP | lundi 05/06/2017 - L'animateur de "Touche pas à mon poste" Cyril Hanouna a été couronné lundi pour la quatrième fois consécutive du "Gérard du pire animateur", au cours des 11e "Gérard de la télévision" qui remet des prix potaches aux pires animateurs et programmes.

Enora Malagré, qui vient de quitter l'émission de C8, reçoit son deuxième "Gérard de la pire animatrice" après un premier en 2015. Comme le Gérard de Cyril Hanouna, cette récompense a été attribuée par les lecteurs du magazine Télé Loisirs au cours d'un vote en ligne.

Un jury de journalistes s'est chargé d'attribuer des prix farfelus à d'autres personnalités, remis au cours d'une cérémonie diffusée sur Paris Première (groupe M6).

La présidente de France Télévisions Delphine Ernotte reçoit un "Gérard de la gâchette" pour avoir "troué la paillasse de David Pujadas", évincé du JT de 20H00 de France 2 après 16 ans à sa tête.

Bernard de la Villardière est couronné d'un "Gérard du bonhomme" pour son altercation musclée avec des jeunes dans son émission "Dossier tabou" sur M6.

Jean-Marc Morandini reçoit un "Gérard du ça sent pas bueno pour la suite de ta carrière" pour son arrivée sur la chaîne iTELE, qui a déclenché une grève de 31 jours parmi les salariés. L'animateur n'est pas revenu à l'antenne depuis.

L'émission "Cinq à sept" d'Arthur sur TF1 est couronnée du "Gérard de l’accident industriel" pour son échec d'audience à son lancement, qui a conduit à son annulation début 2017. "L'émission politique" de France 2 reçoit le "Gérard de l’émission qui s’est pas trop foulée au niveau de son titre".

L'ancien directeur de la rédaction de L'Express Christophe Barbier reçoit un "Gérard du chroniqueur politique qui cumule les mandats" pour ses nombreuses interventions dans "C dans l’air" sur France 5, "24h en questions" sur LCI, "Première édition" sur BFM TV, mais aussi au théâtre et "au café du coin, à l'arrêt de bus, même sous la couette avec ta femme…".

Cyrille Eldin et Mouloud Achour (Canal+), Frédéric Lopez, Olivier Delacroix et Virginie Guilhaume (France 2) ont également été épinglés dans une des 26 catégories des Gérard.