Cyclone en N.-Calédonie : les épreuves d'adminissibilité des certificats d'aptitude à l'enseignement annulées à Tahiti

suite aux très fortes intempéries rendant les déplacements impossibles en Nouvelle-Calédonie, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a prononcé l’annulation des épreuves écrites d’admissibilité des concours du CAPEPS externe, CAPET externe Arts et CAPLP externe de l’enseignement public et privé programmées le dimanche 9 avril 2017 en Polynésie française (lundi 10 avril 2017 en métropole et dans les autres académies d’outre-mer).



Les épreuves seront reportées à une date ultérieure qui sera indiquée aux candidats en temps utile

