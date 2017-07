Cyclisme : Tuarii Teuira gagne la 2ème étape du tour Hava’i, Terii Teihotaata reste leader

Au classement général provisoire, le maillot arc-en-ciel reste sur les épaules de Terii Teihotaata, actuellement leader du tour. Tuarii Teuira et Jérôme Peni, nouvelle recrue cette saison de Fei-Pi, se classent respectivement 2e et 3e.



Pas de course au programme hier car la caravane fera le transfert vers l’île de Raiatea via le partenaire transporteur aérien Air Tahiti et le partenaire transporteur maritime Hawaiki Nui pour le matériel logistique. La prochaine course du tour Hava’i sera une épreuve en ligne de 66.22km empruntant la route traversière ce jeudi 20 juillet. Le départ sera donné à 08h00 par Tavana Sylviane Terooatea au centre-ville de Uturoa.



