Cyclisme – Patrick Costeux grand vainqueur de la « Cyclo René Malmezac 2017 »

Sur l’édition 2016, c’était Alain Maestrati qui remportait l’épreuve reine du parcours pro. Cette année, c’est Patrick Costeux qui a franchi la ligne d’arrivée en tête, devant Terii Teihotaata et Teva Poulain.



Patrick Costeux,



À l’aller, les costauds étaient à l’avant, j’ai attendu mi parcours pour commencer à attaquer. Au retour vers maraa, je décide de sortir en solitaire, j’ai vu que le peloton chassait a plusieurs et m’a repris ensuite. À ce moment, j’ai senti qu’il y avait un coup à jouer. J’ai re attaqué en solitaire en face du Meridien (légère monté) et fais le trou avec le peloton. Ensuite, sur la route des plaines, j’ai roulé à +50km/h en faisant le « remake’ du prologue du tour Tahiti nui 2016 (ou j’avais pris le maillot jaune). L’écart avec le peloton était de 20 secondes et j’arrive en solitaire en relâchant mon effort dans les 500 derniers mètres.



Chez les femmes, c’est la championne Poerava Van Bastolaer qui termine la course en tête et fini 7ème au scratch. Sur sa page Facebook la jeune femme se dit en pleine forme avec en ligne de mire le Xterra Tahiti 2017.



Poerava Van Bastoler,



J’ai hésité jusqu’au jour de la course pour faire la cyclo à cause de l’entraînement Xterra de la veille, mais aussi à cause de la distance. Finalement, le jour de la course, je me suis inscrite sur la plus longue distance. Je commence à comprendre comment réagir dans un peloton et comment me placer au sprint, du coup, le vélo devient vraiment « fun » en course.



Sur le parcours amateur de 23km, ce sont Parker Clayton, Jimmy Tevaearii et Paul Pinel qui franchissent l’arrivée quasiment en même temps en 42.52 et 42.53 . Sur ce même parcours en féminine, c’est Aurélie Lemaitre du VCT qui finit première devant Patricia Hamblin et Lou Mei-Lin.



La course élite de 63km est celle qui a connu le taux de participation le plus élevé avec 95 participants. C’est Raimana Mataoa bien connu dans le monde du cyclisme polynésien qui arrive premier (avec plus de 3 minutes d’avance sur le second) devant Bessot Nicolas et Franquet David.



Les courses cyclo sportives sont de bonnes occasion de s’essayer à la petite reine et sont ouvertes aussi aux non licenciés ! À vos vélos et rendez vous donc le 8 Mai, pour la cyclo de Teva i Uta.



