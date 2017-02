Cyclisme : La ronde Tahitienne associée à la plus grande épreuve Française

Et cette année est spéciale car la « Ronde Tahitienne » va représenter les couleurs du Fenua en étant le speaker officiel de cette épreuve internationale créée en 1982, et qui fêtera ses 35 ans cette année. L’équipe sera aux cotés du speacker emblématique des plus grandes cyclosportives de France Didier MARINESSE et d’une animatrice pour la partie culturelle de la région.



A cette occasion un stand « Ronde Tahitienne » sera tenue par Stéphanie SANQUER et Alenda GOULARD du VCT. Ce stand sera dans le village des partenaires au sommet de l’Alpe d’Huez aux cotés des plus grandes marques cyclistes dont la société LOOK sponsor principal de l’épreuve (mais aussi Mavic, Corima, Ekoi …..). En partenariat avec Tahiti Tourisme, des groupes de danses polynésiennes et des vidéos promotionnelles feront vibrer les 30 000 visiteurs attendus sur les 4 jours de salon. Un jeu concours sera même organisé avec le soutien d’Air Tahiti Nui pour faire gagner un voyage à Tahiti pour la ronde tahitienne 2018, dans lequel le vainqueur se verra également offrir un pass VIP à la tribune officielle sur les champs élysées lors de l’arrivée du Tour de France offert par la société LOOK.



A cette occasion une équipe du VCT participera à l’évènement. Elle sera composée de coureurs et de sympathisants du club à savoir : Olivier GOULARD, Guillaume BLUM, Arnaud LABOUBE, Florian BARKET, Loic LEBOUVIER, Alain et Serge JEANJEAN, Benoit et Jean Jacques BOUTE, Jean Louis DUPUIS, Christian GOULARD. Ils porteront tous la tenue Air Tahiti nui – Tahiti Tourisme 2017.



Suivez l’ensemble de nos aito à l’international sur www.sportstahiti.com.