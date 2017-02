Cyclisme – Cyclo-cancer : Ils ont roulé contre le cancer

Xavier Marovelli, vainqueur de la Cyclo-cancer Pro :



« Au départ, c’est parti tranquille, puis ça a attaqué. On m’avait dit que Raimana et Kahiri étaients de « bonnes roues ». Ce sont des mecs qui font de la route souvent, on m’avait dit de les suivre et d’essayer de les coller. On s’est retrouvé à quatre devant, ça a bien roulé et dans le col du Tahara’a, j’ai accéléré. Moi, je viens du VTT, je fais de l’enduro, donc, les côtes très raides comme ça… Et pas très longues, c’est mon style d’effort en fait ! J’ai attaqué, je me suis retourné et ils ne m’ont pas suivi. »



Raimana Mataoa :



« Au début, ça n’a pas trop roulé, comme c’est la première course de la saison c’est à mi-parcours la course a vraiment commencé. On a réussi à sortir avec un groupe, ça s’est joué dans le Tahara’a et au mental sur la fin. Je suis venu plus pour la cause, le cancer ! C’est une cause qui me tient à cœur, c’est un plaisir de venir participer à ce genre d’évènement. »



Poerava Vanbastolaer :



« La course s’est plutôt bien passée, mais il y a eu quand même beaucoup de vent, du coup je ne voulais pas trop partir avec les garçons. Je ne me sentais pas trop en forme, j’ai préféré rester dans le peloton et terminer comme ça. »





Teriimana Bonno :



« La course s’est bien passée, c’est mon parcours habituel d’entraînement. Du coup, cette course était plutôt un entraînement pour moi… Je me prépare pour une compétition de moto cross. » Vaitiare Gobrait / Sport Tahiti